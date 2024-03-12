【時報-台北電】jpp-KY(5284)公布去年財務報告，營業收入22.49億元，稅前淨利4.49億元，本期淨利3.98億元，歸屬於母公司業主淨利3.99億元，基本每股盈餘8.33元。

董事會決議配發去年下半年現金股利為每股5元。

訂6月20日召開股東會，地點位於台北市中山區松江路350號8樓(台北市進出口商業同業公會大樓)。（編輯：邱致馨）

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