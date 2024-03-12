去（2023）年6月，2名美籍華裔女遊客暢遊德國新天鵝堡時，遭一名美國男子施暴性侵後丟下山谷，釀成1死1重傷，德國法院昨（11）日宣布判處美籍男子終身監禁。

美籍華裔女子劉憶佳（Eva Liu）及Kelsey Chang遊新天鵝堡時遭美國男子推下山，釀成1死1重傷。

綜合英國廣播公司（BBC）、英國《衛報》（The Guardian）報導，德國巴伐利亞邦坎普頓鎮（Kempten）地方法院昨日宣布，判處攻擊2名美籍華裔女遊客的31歲美籍男子菲利浦（Troy Philipp B）終身監禁。

法官施維巴赫（Christoph Schwiebacher）表示，這起犯罪「特別嚴重」，指出被告15年後可能仍無法獲得假釋。

事發在2023年6月14日，菲利浦先是與原本不認識的21、22歲美國伊利諾大學畢業生劉憶佳（Eva Liu）及Kelsey Chang成為朋友，當天他引誘2女遠離能欣賞新天鵝堡風景的瑪莉安橋（Marienbrücke Bridge），帶2女到隱密小徑後，菲利浦先將劉憶佳推倒在地、對她性侵、還不斷勒她，Kelsey Chang試圖阻止他，菲利浦隨即將張女推下50公尺深山谷。

菲利浦將張女推下峽谷後又繼續攻擊劉憶佳，用皮帶勒她，最後再將昏迷不醒的劉女推下山谷。

2女被登山人士發現後，救難人員出動直升機救援，不過劉女最終仍傷重不治，張女重傷不過倖存。

《世界日報》先前報導，劉憶佳父母來自中國大陸，張女父母來自台灣。