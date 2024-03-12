行政院副院長鄭文燦12日視察桃園機場捷運及TPASS使用情況透露，在綠線通車之前，機捷要分階段增購車廂，而鐵道局也做了初步評估，應該會落在10列車廂，包含6列直達車、4列的普通車。經費部分估計約60億元，中央會補助一半，也就是30億元。
對於媒體好奇，今為什麼會來視察機捷及TPASS嗎？另外怎麼看桃園市政府希望中央全額補助增購機捷列車？
鄭文燦12日表示，行政院平價通勤月票TPASS實施以來，獲得非常廣泛的支持，目前使用人數（購買人次）已經超過521萬人左右，其中大部分是落在北北基桃生活圈。機捷、國道客運、台鐵，加上公車系統，可以講是最大的受益者。
鄭文燦說，全國的公共運輸因為TPASS的政策提升了大概15％，其中機捷的運量提升超過了85％，在2019年疫情前，大概平均的運量是將近8萬人，現在的運量都超過10萬人，那它主要有兩大功能，一個是機場聯外，一個是北桃通勤，大幅提升了上班族、學生族交通的方便性，降低了通勤的負擔，所以這應該是一個成功的政策。
另外，鄭文燦說，針對機場捷運在2017年通車以後，按照《大眾捷運法》，希望能夠落實「管用合一」的政策，所以他在擔任市長的時候，就跟交通部展開協商，希望能夠進行資產移轉，目前資產移轉的方案在他當市長已經達成協議，大概用10億元左右，會把機捷聯開的場站移轉給桃捷，包括這裡的A8站、A9站、A19站等等，這些場站是有一些收益，包括資產跟租金的收益，大概交通部考慮到桃園市政府跟桃捷公司的負擔能力，所以當時就採取一個比較優惠的方案，雖然機捷的整個興建成本是超過了1,100億，但是當時考慮到這些資產必須要經年累月的經營，所以大概是用10億元左右的經費來移轉給桃園捷運公司，不過每個年度的租金收益應該會增加1億多，對桃捷公司也不無小補。
鄭文燦並透露，已與桃園市長張善政有初步交換意見，資產會先移轉，讓「管用合一」落實，符合《大眾捷運法》的規定。第二階段是考慮到未來機捷的運量會逐步提升，要增購車廂，而機捷的車廂是由日本的川崎重工來打造，這個部分從下訂到完成要一段時間，所以他在疫情結束以後，也主動跟張善政說，這個增購車廂要早一點決定，尤其是疫後。
鄭文燦說，未來在綠線通車以後，運量會有加乘效果，所以應該是在這個綠線通車之前，要分階段增購車廂，桃市府有提出了這個「增購15列」的方案，不過這是就長期來說；就目前看得到的需求，鐵道局也做了初步的評估，應該會落在10列車廂，6列直達車，大概是4列的普通車，這樣可以大幅地提升機捷的運量，比現在的運量會多增加相當多。但是因為交車是分年、分階段交車，所以會跟桃園市政府跟桃捷公司來協商，讓增購車廂的方案可以完成。
鄭文燦說，當然捷運是屬於地方事務，是由這個地方的捷運公司來負責，不過考慮到有機場聯外的功能，所以我們直達車（車廂）購買比較多一點，6列（車廂），直達車的部分，可以按照財力分級，我們可以用86：14的方式來補助。他計算了一下，購置車廂10列，大概要60億元左右，這個中央會補助一半30億元，會盡快地跟桃市府、桃捷公司完成協商，以補助一半的經費，讓我們的機捷可以購買新的列車，可以提升運量，也能夠讓直達車順利一點。
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