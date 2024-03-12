分紅保單夯，一個月可以熱賣超過百億元，因應分紅保單在市場崛起，金管會增訂分紅保單規範將出爐，主要有兩大重點，一是分紅機制要全面「透明化」，壽險公司要將當年度可分配紅利、分配比率、分紅實現率等全揭露；二是不能過度宣染「分紅夢」，不得以公司股息殖利率作為分紅保單銷售話術，且不能以「高分紅」做宣傳，只能以最可能分紅金額、偏低分紅、分紅為零的假設作為宣傳。

保險局已草擬出分紅保單規範，可望於近日公布。對保戶來說，最切身相關的是揭露面與銷售面兩面向，可望降低分紅保單帶來的爭議。

首先，在揭露面上，草案中規定，保單條款要在明顯處說明「紅利非保證給付、公司不保證給付金額」等字眼，同時在宣傳DM與建議書上，僅能列出最可能的紅利金額、較低紅利金額、可能紅利為零的假設。

且應揭露至少三個年齡層的年齡計算金額，在要保書與建議書上，要增加一項「紅利非保證給付，甚至在極端情境下紅利可能為零」等文字，由要保人簽名表示知情，業務員也要簽署「已明確告知要保人保單紅利非保證給付」，以示負責。

為讓分紅機制全面「透明化」，保險公司要每年寄發紅利分配通知書給保戶，包含今年可分配盈餘、分配給所有要保人或個別要保人的紅利金額、保單紅利來源、給付方式，甚至若連續兩年沒有達到最可能分紅金額的累積值時，保險公司也要向要保人說明原因。

保險公司也要在每年紅利宣告後15日內，在官網上揭露可分配盈餘、分配給要保人的比率、紅利實現率、紅利分配計算方式等。

在招攬面上，保險局在草案中明定，保險公司與業務員在銷售時，不得單獨強調保單的預定利率，也不能以分紅率、分紅金額等進行招攬或廣告；第二是業務員不得將保單報酬率跟公司股息率做比較，也不能用保單報酬率有高於同業的保單、高於銀行存款利率，或高於債券殖利率等做比較來宣傳。