群電（6412）2023年受惠於匯率及產品結構優化，全年毛利率達21.2％、營益率10.9％、淨利率9.1％，皆為史上最佳，EPS更以「連五升」之姿、創下歷史新高，達8.27元，群電將四大業務年增雙位數列為今年目標，力拼今年營收、獲利再創高峰。
群電去年第四季EPS達2.46元，季增4.2％、年增29.5％。單季毛利率達23.1％、營業利益率12.5％、淨利率10.9％，和上季及去年同期相比均「三率三升」，且同創歷史新高。
此外，董事會亦決議每股配發6元現金股息，股息發放率達72.6％，連續11年維持在7成以上，每股配發金額亦創歷年新高。
群電指出，去年上半年疫情紅利消失，PC市場面臨嚴重的庫存調整，也因此2023年是公司近10年來少數營收出現年減的一年，僅363.11億元，呈年減11.6％。但受惠於高效的供應鏈管理及高毛利產品比重提升，群光電能在獲利方面仍繳出破紀錄的好成績，在合併毛利、營業利益、稅後淨利、每股盈餘、毛利率、營業淨利率及淨利率等7項重要財務指標均創下歷史新高。
群電強調，去年大環境可說是非常挑戰，每一季都要勉勵同仁，這一季是谷底，拼過去，就過關了，然後拚完一季再拚一季，才得出這樣的好成績。
群電表示，雖然營收方面呈現壓力，但公司的產品組合經過多年的持續升級，ASP跟疫情前相比已經有雙位數以上的成長，大幅提升了公司的獲利能力。在三大產品應用（PC相關、雲端智能、及消費性電子產品）中，高毛利的雲端智能應用營收佔比提升到53％，其中230W以上的電競筆電、衛星通訊電源營收均達到雙位數年成長，智慧建築營收更大幅衝高到15億元，為上一年營業額的3倍之多，該業務也首度轉虧為盈，繳出獲利佳績。
展望2024年，群電表示，對2024年營運表現相當有信心，今年第一季是谷底，但整體營運獲利仍屬穩健。泰國北柳府的新廠已陸續通過大客戶驗證，隨著新產品、新客戶及新產能的貢獻相繼發酵，接下來營運會一季比一季好。
針對AI所帶來的商機，群電指出，懶人經濟是必然趨勢，AI伺服器和AI PC都會是長期趨勢。雖然今年下半年登場的絕大部分是「類AI PC」或稱為分析式AI，但隨著技術演進，AI PC將越來越聰明，接下來也會有生成式AI PC應用陸續出現，再加上消費者對資安、隱私的要求及傳輸速度的考量，因此筆電邊緣運算能力必須加強、功率需求也會跳升，這些都將帶動公司筆電電源瓦特數跟ASP持續提升。
至於AI伺服器，目前AI伺服器電源的主流在3000～5500W，下一世代主流預計高達8000W以上，群電目前已可量產4000W以上產品，客戶包含美系、中系客戶，公司正持續開拓更高瓦數機種，也持續跟新客戶洽談中，目前群電AC to DC、DC to DC產品技術完備，看好今年下半年至明年，AI伺服器的商機很大。
群電強調，未來將持續致力於打造多元的長期獲利方程式，希望不同事業部能相輔相成，共同抵禦景氣波動。目前公司的四大成長動能 包括 大瓦特數筆電電源、衛星及通訊電源、伺服器電源與智慧整合平台（智慧建築／智慧工廠解決方案）解決方案，都已具備良好的獲利能力，且成長趨勢在未來五年都不會改變，今年短期目標即為四大業務都能做到雙位數年成長，有望推升公司營收、獲利2024年再創高峰。
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