德商 foodpanda 洞察消費者需求，持續擴展成人用品的多元性，並發現平台成人用品的年成長已將近兩倍！白色情人節即將來臨，foodpanda 分享五大「性」福外送趨勢，不僅公布年度最熱銷產品，亦觀察到女性個人玩具銷售看漲、特殊節日帶動訂單量成長等相關數據，同時祭出成人用品最高 66 折的強檔優惠，助攻消費者「性福」需求。

近年人們對於「性」的討論越來越開放，且根據國外市調公司 ResearchAndMarkets 於年初發布的調查發現，過去幾年因疫情影響，網購行為成熟化，連帶成人用品的線上銷售量也日漸增加，不少大型連鎖超市都將成人用品加入網路商店，使消費者採購更無負擔。foodpanda 也透過關鍵字搜尋排行進行觀察，保險套竟已排入前 30 名。foodpanda 看準成人商機的巨大潛力，更於 pandamart 熊貓超市增設成人用品專區，品項數破百種，能夠滿足消費者各種需求。除此之外，foodpanda 也深度剖析成人用品市場，透過數據一次公開五大「性」福外送趨勢與觀察：

一、成人用品商機夯！foodpanda 訂單量持續成長：成人用品近幾年在 pandamart 熊貓超市與生鮮雜貨皆持續成長，pandamart 熊貓超市的單月成長率更是高達 30％！許多消費者需求一來隨點即送，還可免去面對面結帳的尷尬，foodpanda 不僅是消費者一時「性」起的神隊友foodpanda也成為許多消費者購買成人用品的優先選擇。

二、保險套熱銷第一！情趣玩具銷售看漲：foodpanda 成人用品熱銷排行前三名分別為保險套、飛機杯、潤滑液，每種品項都有不同質地、口味的款式，其中薄款保險套最受用戶喜愛；而銷售成長率最高的則是情趣玩具，如巧振扣、震震環、跳蛋等產品銷售逐月攀升，甚至有消費者一次採購了 60 個跳蛋，其他特殊用品如精子顯微鏡、情趣提升凝露、束縛繩等，讓消費者能以多元的方式與另一半一起探索彼此、增添情趣。

三、「性」福靠自己！女性自我意識提升：foodpanda 統計跳蛋、按摩棒等女性玩具月成長超過 25％，成長幅度甚至高於男性用品；隨著女性意識抬頭，女性成人用品也逐漸成為保養身心健康的工具，為滿足女性消費者多樣化需求，foodpanda 也上架多元新產品如吸吮器或有複合功能的產品等，讓女性能更輕鬆地為自己找快樂，不用等「性」福來敲門。

四、儀式感不能少！特殊節日銷售飆漲四倍：現代人不僅追求生活的儀式感，在愛的互動上更要浪漫滿滿！foodpanda 透過數據發現全年於 2 月 14 日、5 月 20 日、七夕等重要節日當天成人商品的訂單量大幅成長 4 倍以上，可見台灣人愛過節，大餐約會之餘也一定要與另一半共度「性福」滿滿的一天。

五、南部人更有「性」致！最短訂單只有 16 公尺：foodpanda 統計全台縣市採購成人用品的排名，前三名分別為高雄、台中、台南，而台北竟是倒數排名，中南部朋友相較北部朋友更有「性」致，外送距離最短的訂單出現在嘉義市，居然只有 16 公尺，可見即使需求來襲不想出門壞了性致，foodpanda 隨時救急遠近都能送。

情人節將至，foodpanda即日起至 3 月 14 日於生鮮雜貨的指定藥妝店、花店、成人用品店，消費滿 899 元輸入優惠碼【有情人的人生】 即可享 82 折，最高折抵 200 元；於指定商店「阿性情趣」購買精選潤滑液、成人用品通通享 9 折起，疊加優惠碼可達73折。

pandamart 熊貓超市即日起至 3 月 17 日則祭出特定商品 88 折，保險套、按摩器、按摩精油任你挑選，此外 3 月 16 日更將透過 foodpanda 電子信發送限定優惠碼？，數量有限、兌完為止，疊加後可享高達 66 折的優惠！無論你想寵愛自己或是取悅另一半，foodpanda 讓你輕鬆入手成人用品，既不尷尬又省荷包！「性」致來了就叫 foodpanda 送～