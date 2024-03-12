眼見全球通膨降溫，瑞典居家用品大廠宜家家居（Ikea）開始調降商品價格，顯現該公司在壓低成本方面的投資有了成果。
由於運輸和原物料成本下滑，Ikea在2024年於全球市場擴大降價範圍，撤回2022年開始的漲價行動。Ikea母公司Inkga Group零售事業主管恩庫（Tolga Öncü）11日向CNBC表示，「我們正在所有營運的市場這麼做。對於Ikea這樣的企業來說，現在是投資於定價多過於獲利的時刻。」
他強調，目前很多人的「荷包縮水」，此外，這波自去年9月從歐洲展開的降價活動，不但已增加客源，並且也擴增銷售的品項。
根據路透報導，Inkga從9月到11月之間，為了各市場的降價策略已投注超過10億歐元（11億美元）。
Inkga在今年1月曾表示，該公司投資5,500萬歐元調降超過1,500個產品的價格，例如在加拿大熱銷的Billy書櫃價格已經降價20％。
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