美國情報機構11日發布年度威脅評估報告表示，美國將面臨日益脆弱的全球秩序，大國之間的戰略競爭不斷加速，中國、俄羅斯和伊朗等地區大國正在挑戰國際體系的長期規則，以及美國的主導地位。

香港信報12日報導，美方報告表示，中國正透過支持俄羅斯的工業基礎，在俄烏戰事中向俄羅斯提供經濟和安全援助，並警告中方可能試圖利用科技影響今年底的美國總統大選。

美國國家情報總監海恩斯（Avril Haines）向參議院情報委員會作證時，要求美國國會批准向烏克蘭提供更多的軍事援助。她表示，如果華盛頓不提供更多援助，很難想像烏克蘭如何能夠守住從俄羅斯手中奪回的領土。

報告指出，自烏克蘭戰爭爆發以來，中國和俄羅斯之間的貿易一直在增長，自2022年以來，中國出口的具有潛在軍事用途的商品增加超過3倍。