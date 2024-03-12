外交部領事局12日指出，近期正值護照申辦高峰，為避免民眾排隊久候，建議可多利用3種方式，以節省寶貴時間。

首先領事局建議，先上網使用「個人申辦護照網路填表及預約系統」，填妥個人資料並上傳數位照片，同時預約送件日期及時段，屆時依約報到，可大幅縮減等候時間。

其次，首次申辦護照者須親自辦理，可前往鄰近之戶政事務所透過「首次申請護照親辦一處收件全程服務」（一站式服務）方式送件，免去舟車勞頓。

第三，非首次申辦護照申請人除親自辦理外，也可委託符合條件的親屬、同事、同學，或旅行社協助代為送件。

領事局提醒國人，如果考慮當日是否前往領事事務局或外交部中部、南部、雲嘉南及東部辦事處申辦護照，可至該局官網查詢「申辦護照現場等待人數」／「一般件等待人數」（按：東部辦事處因受理件數較少，未在官網顯示資訊）。

以領事局為例，1小時可處理至少120件現場排隊申請案，而中部及南部辦事處則為方70件、雲嘉南辦事處為20件，相關數據受限各辦受理櫃檯數目及案件複雜程度而不同，但可作為現場等候時間的參考。而週末或假日後第一個上班日一向人潮眾多，也請民眾斟酌避開當日送件。