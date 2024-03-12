美國總統拜登11日發表規模7.3兆美元的新財年預算案，打算調高對富人和大企業的課稅、減少赤字，並擬調降處方藥、兒童保育和住房成本。

這項預算案預料不會在國會獲得支持，但將作為拜登競選連任的基石，這位現任總統冀望所提出的經濟政策能與共和黨總統候選人川普有所區隔。拜登政府到目前為止針對本財年（自去年10月1日起）預算案尚未與國會達成協議，眾議院共和黨議員批評拜登的新預算提案是魯莽之舉。

依照拜登2025財年預算內容，未來十年赤字可望減少3兆美元，稅收淨增加4.9兆美元，比目前稅收（在政策不變的情況下）多出逾7％。

有鑑於當前烏克蘭、加薩等地陷入戰火，拜登提議在下一財年軍事項目預算8,950億美元，高於今年預料的8,860億美元。