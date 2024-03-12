【時報記者葉時安台北報導】日月光投控(3711)第一季營運恐蹲低，客戶下單仍保守、急單較多，不過第二季起產能利用率可望逐步走揚，而股價受惠AI需求強勁，上周四收在163.5元漲停價，上周五開盤在奔177元歷史新高價，本周股價高檔震盪，5日線游走，不過外資連9天買超1.7萬張持續力挺，且封測類股受到高股息ETF青睞，目前約有35檔ETF將日月光納入成份股，對股價有所支撐。

日月光投控今年2月自結合併營業收入淨額397.51億元，年減0.58%、月減16.11%，創下一年來低檔；其中日月光封裝測試及材料(IC ATM)營收淨額2月232.91億元，月減6.4%、年增0.5%。日月光前2月營收淨額871.41億元，年增2.38%。

儘管日月光訂單能見度低，客戶下單仍保守、急單較多，不過預期在客戶庫存調整告一段落後，下半年旺季效應、先進封裝需求效應，日月光投控的產能利用率可望將從2023年約60~65%逐步上升到2024年的70~80%，加速下半年營收動能。

日月光投控今年積極布局人工智慧(AI)相關高階先進封裝，預估2023年相關營收增加至少2.5億美元。法人預估，日月光投控2024年封測事業營收成長幅度將和邏輯半導體市場年增6~10%相近。在客戶調整告一段落後，預期日月光投控的產能利用率逐步升至七八成，加上測試比重提升到16~17%，可望能達到日月光投控IC ATM長期目標毛利率為25~30%。