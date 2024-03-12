【時報-台北電】中保科(9917)公布去年財務報告，營業收入170.73億元，稅前淨利31.91億元，本期淨利26.21億元，歸屬於母公司業主淨利25.91億元，基本每股盈餘5.85元。

董事會決議配發去年現金股利為每股5.2元。

訂5月30日召開股東會，地點位於淡水訓練中心(新北市淡水區淡金路5段151號)。（編輯：邱致馨）

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