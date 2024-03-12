【時報-台北電】康舒(6282)112年合併營收278億4510萬8千元，稅前淨利3億3535萬6千元，本期淨利6313萬8千元，歸屬於母公司業主淨利4579萬2千元，基本每股盈餘0.07元。

董事會決議112年配息0.5元。113年6月20日召開股東會，地點：台北市北投區中央南路2段18號；股票停止過戶期間4月22日至6月20日。(編輯：廖小蕎)

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