【時報編譯張朝欽綜合外電報導】德國豪華汽車製造商保時捷(Porsche)在周二表示，由於專注於4款新車型的推出，預計2024年獲利能力將下降。而儘管市場波動，但全年業績表現基本上符合預期。

由福斯集團(VAG)持有多數股權的保時捷，營益率在2023年達到18%之後，預計今年為15%至17%之間。

保時捷財務長Lutz Meschke在聲明中說：「就中期而言，我們堅持自己的預測，即銷售額將取得大約17%至19%的營業回報」。「從長期來看，我們的目標是集團的營益率達到20%以上」。

保時捷周二在法蘭克福股市盤前交易一度跌了3.2%。開盤隨即縮小跌勢，並翻紅上漲，目前升1.6%，至81.8歐元。

今年以來，公司股價約上漲1.8%，表現劣於歐股汽車股指數的上漲10%。分析師指出，由於來自中國的強力競爭，預計今年的新車款成本增加。

競爭對手法拉利(Ferrari)今年以來股價則大漲約25%。

母公司福斯集團曾在本月稍早表示，由於許多逆風因素，包括疲弱的經濟成長，加劇的業界競爭，以及較高的成本，集團在2024年的銷售增長將放緩。

保時捷公布2023年銷售為405億歐元，符合預期，而銷售回報率(營益率)則為17.7%，超出市場預期。

保時捷表示，計畫在2024年推出4款新車型，包括Panamera轎跑車、Macan休旅車、Taycan電動車和911跑車，今年為該公司有史以來規模最大的新產品發表年。