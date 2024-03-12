【時報編譯張朝欽綜合外電報導】德國豪華汽車製造商保時捷(Porsche)在周二表示，由於專注於4款新車型的推出，預計2024年獲利能力將下降。而儘管市場波動，但全年業績表現基本上符合預期。
由福斯集團(VAG)持有多數股權的保時捷，營益率在2023年達到18%之後，預計今年為15%至17%之間。
保時捷財務長Lutz Meschke在聲明中說：「就中期而言，我們堅持自己的預測，即銷售額將取得大約17%至19%的營業回報」。「從長期來看，我們的目標是集團的營益率達到20%以上」。
保時捷周二在法蘭克福股市盤前交易一度跌了3.2%。開盤隨即縮小跌勢，並翻紅上漲，目前升1.6%，至81.8歐元。
今年以來，公司股價約上漲1.8%，表現劣於歐股汽車股指數的上漲10%。分析師指出，由於來自中國的強力競爭，預計今年的新車款成本增加。
競爭對手法拉利(Ferrari)今年以來股價則大漲約25%。
母公司福斯集團曾在本月稍早表示，由於許多逆風因素，包括疲弱的經濟成長，加劇的業界競爭，以及較高的成本，集團在2024年的銷售增長將放緩。
保時捷公布2023年銷售為405億歐元，符合預期，而銷售回報率(營益率)則為17.7%，超出市場預期。
保時捷表示，計畫在2024年推出4款新車型，包括Panamera轎跑車、Macan休旅車、Taycan電動車和911跑車，今年為該公司有史以來規模最大的新產品發表年。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：