【時報-台北電】金像電(2368)公布去年財務報告，營業收入300.43億元，稅前淨利52.17億元，本期淨利35.28億元，歸屬於母公司業主淨利35.28億元，基本每股盈餘7.25元。

董事會決議分派去年現金股利為每股3.5元。

訂5月30日召開股東會，地點位於公司(桃園巿中壢工業區西園路113號）中壢廠舊行政大樓。（編輯：邱致馨）

雙鴻H1賺比健策多 「股價卻僅一半」達人看散熱3雄：2檔將落後補漲
台股本周再戰季線 市場回歸基本面 聚焦投信季底作帳
美降息底定股市利多 美光下周揭財報周序幕
《證交所》今日單一證券鉅額成交股票：儒鴻、長榮、中信金
#金像電 #配息
透過Google新聞追蹤旺得富