沈美幸／台北報導

淨零減排當道，西門子率先喊出2030年之前達成碳中和的目標，台灣西門子總裁暨執行長艾偉12日表示，西門子以數位及淨零轉型為雙引擎，透過數位科技，與台電、長榮海運、和大等廠商，在台灣機械及工具機、農業、港口、電網、樓宇建築、關鍵資訊基礎建設及資料中心、城市交通基礎建設、捷運等面向已有成績。

艾偉表示，西門子對台灣有五大建議，一、改變心態，將碳中和視為機會；二、加速行動，運用現有科技，減少不必要的爭論。三、利用數位科技，使用更少的資源，創造更多的價值

；四、優先考慮重點領域是製造、建築及交通領域；五、擴大影響力，政府與企業推動需求。他建議，政府及台灣大型企業，將節能減碳納入採購指標項目之一。

西門子是全球率先喊出2030年之前達到碳中和的企業，比全球2050年碳中和提前20年。西門子過數位科技協助客戶「以少達多」，並協助客戶推動轉型。使得西門子2023財年訂單

、營收及獲利都表現亮眼。西門子2023財年訂單923億歐元，年增7％；營收778億歐元，年成長11％；其中數位業務營收73億歐元，年增幅12％，約佔營收比重近10％，獲利114億歐元，年增11％，創歷史新高

台灣西門子總裁艾偉12日主持記者會表示，台灣西門子以數位及淨零轉型為雙引擎，透過數位科技，在機械及工具機、農業、港口、電網、樓宇建築、關鍵資訊基礎建設及資料中心

、城市交通基礎建設及捷運等面向都有成績。

艾偉表示，在機械及工具機產業，西門子與和大工業合作，透過數位化科技，協助工具機業轉型。受限於土地取得困難及廠房擴建不易，在廠房及產線不變下，導入西門子AI智慧自學、切削軟體ACM的應用，和大產能提升近2成。AI自學優化的功能，使得整體操作更加簡易，降低技術門檻，並因應缺工的挑戰。

艾偉指出，在港口方面，西門子與長榮海運合作，在高雄第七貨櫃中心完成台灣第一座全自動化港口的建置，透過遠端操作系統、碼頭物流系統及集卡定位的技術，不僅確保高雄第七貨櫃中心域內工作人員的安全，也降低場域內貨櫃車的怠速時間及排放量，整體港口運作效率也大幅提升。

艾偉指出，在精緻農業方面，西門子與樂佳科技合作，透過自動化科技（可程式控制系統）與數位科技（邊緣運算），精準掌控室內更重環境，提升農作品質，實現一年多次農作物收穫。

艾偉表示，台電斥資新台幣近60億元，分別在台北及高雄打造兩座電力控制中心，作為台電系統發電調度及網路控制的核心。透過西門子提供Spectrum軟體系統，台電未來更能夠因應多元化的電力需求及複雜的電力調度，這項合作，對台灣能源基礎建設的穩定度及效能至關重要。