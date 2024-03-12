元大台灣價值高息（00940）挾著高股息、月月配等利多掀起話題，投資人湧入申購潮，國泰證券的客戶連續2日已經申購超過百億元。
根據資料顯示，11日國泰證券的客戶申購00940金額達57億元，12日到中午為止，申購金額約41億元，金額持續增加中，下午累計午就可超過百億元，2日申購筆數超過10萬筆。
元大台灣價值高息（00940）挾著高股息、月月配等利多掀起話題，投資人湧入申購潮，國泰證券的客戶連續2日已經申購超過百億元。
根據資料顯示，11日國泰證券的客戶申購00940金額達57億元，12日到中午為止，申購金額約41億元，金額持續增加中，下午累計午就可超過百億元，2日申購筆數超過10萬筆。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：