元大台灣價值高息（00940）挾著高股息、月月配等利多掀起話題，投資人湧入申購潮，國泰證券的客戶連續2日已經申購超過百億元。

根據資料顯示，11日國泰證券的客戶申購00940金額達57億元，12日到中午為止，申購金額約41億元，金額持續增加中，下午累計午就可超過百億元，2日申購筆數超過10萬筆。

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