財政部12日公布2月稅收情況。由於AI熱潮銳不可當，帶動台股交投熱絡，雖然2月因春節因素，台股交易日僅13天，在成交量激增下，預估全月稅收仍達141億元，高於去年2月的122億元，年增率15.5％寫下連十紅。

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