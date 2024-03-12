眾福科（3168）初次上市普通股股票承銷案（IPO），採競價拍賣及公開申購方式辦理，今（12）日競拍結果每股每股得標均價為61.76元，預計14日起以每股50元公開申購。
以眾福科今日在興櫃市場收盤均價71.91元來看，申購中籤戶可望有近21元的套利空間，即每張有超過2萬元潛在利益眾福科預計3月26日在證交所上市。
眾福科此次IPO辦理競價拍賣股數6,264仟股，公開申購股數為1,566仟股。今日參與競拍投標單共1,545筆，合格標單1,469筆，以美國標決定競拍得標價格，今日於證交所完成電腦開標作業，並全部順利拍賣。
開標結果最低得標價格59.6元，最高得標價格83.5元，得標加權平均價格為61.76元；另依相關處理辦法規定，眾福科競拍最低承銷格為42.02元，此次辦理公開申購價格為50元，3月14日至3月18日為公開申購期間，3月20日為公開抽籤日。
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