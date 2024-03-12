第一太平戴維斯今（12）日表示，第一太平戴維斯受託辦理新竹科學園區高科技廠房公開標售，地點位於竹科門戶的第一排，預計5月上旬公開標售。
第一太平戴維斯今天表示，此次標售的不動產標的，為新竹市東區科技五路8號整棟廠房，位於新竹科學園區門戶第一排，建築物為地上五層樓之科技廠房，建物總面積為1萬3,836.86 坪，基地面積則為6,493.16坪，規劃有廠房作業空間、無塵室、辦公區與卸貨碼頭，預計5 月9日正式開標，為新竹科學園區稀有釋出的大型物件，預期將吸引竹科園區的科技大廠的積極評估。
延續去年第4季的熱度，今年1、2月大型商用不動產成交金額達145億元，比去年同期增加 70％，其中科技業買氣動能強勁，前2個月購入總額突破70億元，貢獻整體交易比重近5成，顯示AI新科技應用與半導體在台擴廠等產業利多，持續推動科技業購置廠房與廠辦，為中長期發展布局。
2024年前2月，排名前三大交易包括台達電斥資47.9億元購入內科廠辦，做為未來辦公室擴編之用，微星科技則以15.4億元購置龜山工業區廠房，拓展 AIoT 與AI伺服器產線；另外，安碁資訊購置南港千坪辦公室，投資金額8.6億元。
近期台積電國內、外擴廠更成為市場關注指標，包括新竹寶山、中科二期與高雄橋頭等區域皆在建廠或用地取得階段，甚至在雲林與嘉義也傳出縣市政府積極爭取台積電設廠的可能性，將帶動半導體產業鏈新一波的擴張。
負責標售的第一太平戴維斯資深協理沃仁方表示，由於半導體擴廠需要投入高昂的建廠成本，已開發的科學園區成為科技業擴廠的首選區域，新竹科學園區可以說是全台需求最旺的園區，長期供不應求，過往 2 年竹科僅有一筆整廠交易案例，即為晶元光電向關係人隆達電子購入整棟 1.2 萬坪廠房，科技廠房釋出相當稀缺，擴廠的需求已外溢到新竹工業區、竹北台元園區、苗栗竹南科學園區等周邊地區，部份科技業甚至採取廠辦分離的策略，將辦公單位遷出，竹科園區內的空間留做產線擴張之用。
沃仁方表示，本次標售的竹科園區整棟廠房，全棟面積超過1.3萬坪，是近幾年竹科最大面積的廠房釋出案，規劃有廠房區、辦公區與倉儲區，廠房區樓地板載重最高達1.2噸並設有高規格無塵室，標的位於竹科園區門戶，位置優越且建築外觀醒目，可滿足園區內中大型企業做企業總部與產線擴張的雙重需求，案件尚在籌備期已經吸引多家半導體、IC 設計、電子零組件大廠積極洽詢。
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