IC設計大廠聯發科（2454）除了在產品創新上為環境永續盡一份心力，更將永續理念付諸實際行動。今年植樹節，聯發科技百名員工利用公司提供的志工假，親自前往竹北新月沙灣海岸林地，種下660棵樹苗。

這批樹苗是聯發科技從2023年舉辦的「Run for Future永續路跑」家庭日活動中所募得的。活動鼓勵員工與家人一同參與永續路跑，每跑滿26公里即可換算成綠樹一棵，最終合計捐出2,000棵樹給慈心有機農業發展基金會。

聯發科表示，除了今日親自種下660棵樹苗外，剩餘的1,340棵樹已委託慈心基金會護樹團隊，分別種植於竹北新月沙灣及宜蘭五結海岸等地區，並將持續三年的養護照料，直到樹苗可穩定自行生長為止。

這次所種植的林投、黃槿、木麻黃等樹種，均是台灣常見的防風林植物，擁有抗風耐鹽的特性，可望達到固砂防風的效果，為海岸線保衛戰線。竹北新月沙灣及宜蘭五結沿岸由於長期開發，導致嚴重海岸線退縮，植樹不僅綠化環境，更是針對環境問題的一大對策。

2024年起，聯發科技將進一步擴大志工假至每年2天，不分國內外各辦公室皆適用，希望鼓勵員工工作之餘也能貢獻心力，透過多元志工方式為環境、社會公益、教育等領域盡一份力。

聯發科於2022年宣布減碳路徑，預計2030年達成溫室氣體排放量相較2020年減少25％，邁向2050年淨零排放目標。除了採購綠電、自建太陽能發電設施外，植樹活動也是聯發科技落實環境永續、為子孫後代打造更好未來的具體措施。