「蘇丹紅」辣椒粉引發食安危機，風暴持續延燒，後續更爆出業者以多家公司登記在同一地址規避查核。為此，經濟部今（12）日表示將強化跨部會資料查核，若發現有負責人、登記地址相同的公司，將把清單提供給衛福部，由衛生實安稽查單位繼續對該公司嚴加戒備查核，呼籲業者合法取得公司登記，不以人頭公司以身試法。
經濟部商業發展署今發出新聞稿指出，未來將配合衛福部共同守護民眾食安，只要衛福部於邊境查驗發現一家業者不合格，會將業者名單提供予經濟部，再由經濟部資料庫進行比對，找出違法業者。
經濟部進一步說明，合法的公司設立登記，須將負責人、公司所在地等資料提報給公司登記機關，若需要於同一地址申請2個以上公司登記，必須依據《公司登記辦法》，檢送該地址建物所有權人同意書及所有權證明文件供驗。因此，公司登記機關在辦理公司登記時，會對登記地址審慎審查。
此次蘇丹紅事件，發現有多家業者將多家公司登記於同一地址，實際負責人以親友名義在台設立多家公司從事違法行為，經濟部已將相關資訊提供衛福部，供其加強查核。
經濟部藉此向業者嚴正呼籲，應合法取得公司登記，後續經營行為應符合食品安全等管理法規，不該以身試法，利用人頭公司，進行違反或規避管理法規之行為。
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