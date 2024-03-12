營建股績優生長虹（5534）今（12）日召開董事會，通過2023年合併財報，受惠住宅及商辦案同步交屋挹注，全年每股稅後純益6.32元，較2022年EPS9.82元下降，鑑於今年將有5大案完工，交屋量將放大、上看170億元，現金可望大量回收，董事會配發股利也頗為大方，擬配發現金股利5.5元，為最近3年最高；依今天收盤價80.2元計，現金殖利率達6.86％
另外長虹董事會並決議，訂6月27日召開股東會。
今天長虹召開董事會通過去年度合併財報，全年營收達97.98億元、年增近13％；稅後純益18.36億元、較前一年28.5億元減少約一成；每股稅後純益為6.32元，比2022年EPS9.82元減少。
而造成營收飆高、但獲利反而逆勢下降的原因，長虹建設財務長陳茂慶說明，主要是基於營造成本近幾年急遽增加，使得兩、三年預售的新案，毛利率減少所致。
展望今年，總銷37億元的台中「長虹天擎」住宅案，已2023年底取得使用執照，2024年第1季可望開始交屋挹注；另外新北市新店總銷43億元的「央泱長虹」、台中總銷34.4億元長虹天擎二期「長虹天韻」、台北市總銷29.6億元「松德長虹」，及總銷27億元「忠孝詠吉」，也將在今年完工交屋。
市場預期，若工程順利，全年將有5筆新案完工，有機會突破170億元的大量；依已銷售率平均約近九成至100％完銷的成績來觀察，全年入帳量可望重返百億大關、甚至挑戰前高121億元，叩關史上最高營收紀錄，業績邁開大步成長無虞。
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