交通部指出，目前T-PASS使用量已達3.73億人次，其中以機場捷運的運量增加最為明顯。交通部長王國材表示，T-PASS方案是從去年7月到2025年，總經費200億元相當充裕，目前已確定2025年後會繼續推行；此外，公路局目前整在擬定T-PASS的擴大行銷方案，將會在今年4月推出，拚持續推升運量。
機場捷運從疫情前7萬多人次，到今年3月已增至11萬人次，王國材說，隨著未來桃園機場三航廈的建設及桃園軌道系統的完整，後續有增購機捷列車的必要，將每列車的班距縮短成5分鐘一班次，方案已初步與桃市府討論，後續增購計畫將由中央補助一半經費，支持機場捷運未來的延伸性的建設。此外，在機場捷運資產轉移的部分，王國材希望「管用合一」，除了機捷，還包括A8、A9、A19的三大開發案全部移轉給桃園市政府。
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