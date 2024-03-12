內政部長林右昌12日表示，打詐專法內政部來領銜，涉及金管會、通傳會、數發部、法務部等相關部會，將健全電信、金融機構、數位經濟等管理，並提高詐欺刑責，目前各部會提案已送回內政部彙整，預計3月底及4月的下旬由行政院來召集會議進一步討論，目標本會期提交立法院審議。

立委指出，政府打詐與民間感受有很大的落差。警政署統計2018年到2022年刑事案件，毒品、竊盜、酒駕情勢均有下降，但唯有詐欺案件大幅成長26％，把財產損失及攔阻的金額作為詐騙經濟規模，從2021年81.5億元，到2023年達到178.5億元。

但在量刑部分，據法務部資料顯示，詐欺判刑3年以上者僅占0.5％，從2017年到2021年只有355人受到三年以上刑期，多數都在6個月以下。對此，立委認為詐騙應加重刑責，強化電信業者，防止詐騙業務與責任，納入量刑準則。

行政院長陳建仁表示，目前請各部會研擬專法內容，會健全電信、金融機構、數位經濟管理等，並提高詐欺刑責，盡快送到立法院審議。

林右昌說，行政院當初指示以立法院本會期提交立院為目標，打詐專法涉及金管會、通傳會、數發部、法務部等相關部會，由內政部來領銜；他表示，目前各部會提草案已回到內政部進行彙整，預計3月底及4月的下旬由行政院來召集會議進一步討論。