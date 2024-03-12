多位知情人士表示，春節前後，大陸車企長城汽車旗下多家品牌公司，包括哈弗、魏牌、坦克、歐拉等有多位中高層員工主動提出離職，其中至少三位為副總級的高層員工，以及超過十位科長、部長（總監、高級總監）級幹部。
綜合陸媒12日報導，長城這一波離職員工中，涵蓋入職短短七天至兩個月的新員工，也有超過10年、20年的老員工。
部分員工認為，長城本次的離職潮或與長期高壓的工作環境有關，也有人指出，引發離職風波的導火線為去年10月的一場反貪行動，「高層可能要藉著這次事情大調整、大換血」。長城高層藉以調整組織架構，換掉一批人，讓行銷網路重獲長城汽車董事長魏建軍的信任。
長城汽車的主要業務是製造和銷售轎車、運動型多用途車及汽車零部件。2003年11月長城汽車在香港上市，股票曾經得到682倍的超額認購，成為第一家在香港上市的大陸民營汽車企業。但近年大陸汽車市場競爭愈來愈激烈，長城汽車業績不見起色，已多年未能完成年度銷量目標。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：