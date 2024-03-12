多位知情人士表示，春節前後，大陸車企長城汽車旗下多家品牌公司，包括哈弗、魏牌、坦克、歐拉等有多位中高層員工主動提出離職，其中至少三位為副總級的高層員工，以及超過十位科長、部長（總監、高級總監）級幹部。

綜合陸媒12日報導，長城這一波離職員工中，涵蓋入職短短七天至兩個月的新員工，也有超過10年、20年的老員工。

部分員工認為，長城本次的離職潮或與長期高壓的工作環境有關，也有人指出，引發離職風波的導火線為去年10月的一場反貪行動，「高層可能要藉著這次事情大調整、大換血」。長城高層藉以調整組織架構，換掉一批人，讓行銷網路重獲長城汽車董事長魏建軍的信任。

長城汽車的主要業務是製造和銷售轎車、運動型多用途車及汽車零部件。2003年11月長城汽車在香港上市，股票曾經得到682倍的超額認購，成為第一家在香港上市的大陸民營汽車企業。但近年大陸汽車市場競爭愈來愈激烈，長城汽車業績不見起色，已多年未能完成年度銷量目標。