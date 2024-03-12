有民眾新購入大樓公寓式住宅，面積比原有住處透天厝小，市價也比較低，但房屋稅比透天厝貴許多。對此，屏東縣政府財稅局表示，房屋稅並非按市場買賣價格課稅，而是以房屋現值乘以實際使用情形所適用之稅率計算，房屋現值的評定又以房屋耐用年限折舊率、房屋標準單價、面積及地段率為計算依據，房屋標準單價也會因房屋構造別、用途別、總樓層數不同而有所高低。大樓房屋總樓層數較高，基於安全考量，其建築結構及建材品質也相對提高，標準單價亦隨之增加。

該局進一步說明，房屋構造別、樓層數是影響房屋標準單價的重要因素，樓層越高房屋標準單價就越高；另外，大樓電梯屬附著於房屋之設備，亦增加房屋使用價值，所以才會有大樓公寓住宅房屋現值比一般透天房屋高的情況。