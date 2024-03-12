證交所統計，全體上市公司2月營收小幅年增0.75％，累計前2月營收為年增4.37％，其中，金融保險業、電子通路業及航運業為年增前三大，年增分別為54.24％、32.18％、19.37％。

證交所表示，本國及第一上市公司（含創新板）分別計923家及80家，共1,003家，皆已於3月11日前完成2月營收申報。

2月全體上市公司營收共2.65兆元，年增0.75％，營收成長公司391家，衰退公司612家；累計前2月為5.9兆元，年增4.37％，營收成長公司共618家，衰退公司共385家。

證交所表示，2月份營收成長較大的三個產業中，金融保險業因保險淨收益及投資收益增加，貿易百貨業受惠農曆春節買氣成長，航運業受惠運價上漲及農曆春節客運需求。上述三產業年增各為67.39％、62.19％及31.51％。

至於2月營收衰退較大的三大產業，水泥工業因價格下跌及春節工作天數減少，建材營造業因已完工可交屋之成屋量減少，電器電纜業因不銹鋼價格下跌及需求衰退。上述三產業年減各為35.95％、26.04％及25％。

累計前2月營收成長較大的三大產業中，金融保險業因保險淨收益及投資收益增加，電子通路業受惠AI伺服器使電子零組件需求增加，航運業受惠運價上漲及農曆春節客運需求。上述三大產業年增各為54.24％、32.18％及19.37％。

累計營收衰退較大的三大產業中，其他電子業因市場需求下滑，電器電纜業因不銹鋼價格下跌及需求衰退，水泥工業受中國房地產景氣不佳使水泥需求低迷。上述三產業年減各為16.94％、13.25％及11.76％。