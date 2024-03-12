AI指標股輪動至鴻海（2317），今（12）日開高走高，爆34萬張天量接近漲停作收。在吸聚市場高度人氣的17檔高股息ETF中，有8檔ETF的成份股包含鴻海，持股比重前三高依序為復華富時高息低波（00731）、凱基優選高股息30（00915）、大華優利高填息30（00918）。
其中，以00915自3月以來總報酬最高，達11.17％，今日00915也在鴻海等成份股帶動下，大漲2.88％、收盤站上25.37元，續寫掛牌以來新高價，也是今日高股息ETF族群漲幅冠軍。
法人表示，台積電、鴻海、聯發科為台股前三大權值股，近一個月漲幅分別約22％、7％、27％，從評價面（本益比）來看，台積電、聯發科皆超過20倍，鴻海有機會上演落後補漲行情。2024年鴻海成長動能主要來自通用伺服器需求復甦及AI伺服器成長，加上Model C於2024年第一季開始陸續交車認列營收，車用營收比重提升，有利改善產品組合，獲利有望逐年成長。
展望後市，凱基優選高股息30基金經理人顏良宇表示，近一個月加權指數漲幅超過9％，領先全球各大指數。回顧2020～2022年外資累計賣超台股約2.2兆元，2023年買超2,755億元，進入2024年，截至3月11日為止，外資合計買超台股2,169億元，在市場預期美國聯準會（FED）最快6月降息，以及台灣總統大選過後政策確定性提高等利多支撐下，外資可望加大買超台股力道，進一步成為後續推升加權指數的重要動力。
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