陸股12日小跌，上證指數收報3,055.93點，跌0.41％。深證成指收報9,630.55點，漲0.51％。科創50收報817.75點，跌0.08％。滬深兩市超過3,500檔個股上漲，成交額連續第二個交易日突破人民幣1兆元。
新浪財經報導，A股房地產股12日午後走強，中交地產、信達地產、天保基建、榮安地產等漲停。對於地產股為何爆發？大陸股份銀行人士透露，當日傳出一則關於「要求銀行強化對國有支持的地產發展商萬科融資支持，並呼籲債券人考慮延長私人債務到期期限」的消息在投資圈流傳，可能是引發地產股行情的主要原因。
另外，飛行汽車概念持續爆發，立航科技連續六日漲停，商洛電子、星源卓鎂漲停，上工申貝、萬豐奧威、凱眾股份、中信海直等多股漲停。醫藥股集體反彈，佐力藥業、香雪製藥漲停。白酒、食品等消費股活躍，金種子酒、青海春天、中銳股份、麥趣爾、千味央廚漲停。
下跌方面，煤炭等高股息股持續調整，新集能源跌超7％，中國海油跌近6％。
大陸商品期貨12日收盤走勢分化，碳酸鋰漲逾4％，白糖漲逾2％，滬鎳、菜粕、原油、棕櫚油漲逾1％；集運歐線跌3％，鐵礦石跌逾2％，純鹼、蘋果、甲醇、棉紗、尿素跌逾1％。
另一方面，香港恒生科技指數12日午後漲5％，恒生指數漲超3％。其中，名創優品漲約15％，小米集團漲約12％，海底撈漲約14％，嗶哩嗶哩漲約12％。
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