中信金法說報喜。中信金控12日舉行2023年第四季法人說明會，總經理陳佳文透露，金控去年稅後盈餘560.81億元、每股盈餘2.82元，獲利創歷史新高，因此股利肯定會比歷史次高2021年還要高，2021年中信金每股配發1.25元，因此今年股利會從「1.25元往上加」，至於是否會到1.5元，要看董事會決議，若以中信金12日收盤價30.45元來計算，股息殖利率4％起跳。

陳佳文指出，金融業的獲利比較沒有爆發力，不像科技業，但金融業比較穩定，許多中信金退休老員工都說，金控股利是他們每年退休金重要來源，所以金控的股利政策一向維持「現金股利」、「穩定」的政策，提供股東穩定現金流，儘量不暴起暴落，這此是為何2022年金控獲利不好時還是發出每股1元的現金股利，今年要發的股利「會在1.25元往上加」，最終配發金額還是要考量業務發展需要，保留一些資金，因為銀行、保險是資本密集的產業。

對於金控股價近來已創下五年來高點，如何評價這個成績？陳佳文指出，金控股價從去年20元漲到今日的30.4元，股價表現不錯，近年金控朝向將團隊績效與股價連結發展，像協理級以上有配發股票增值權、二年前開始發限制型股票，都可讓股價反應經營成績，不過，他認為短期影響股價的因素複雜，短期間不用太在意股價，更在意如何維持核心競爭力、建立強的Franchise，客戶信任度，比起股價超過30元更重要。

對於目前台股已在2萬點震盪，後市如何看，陳佳文指出，他雖然不是股市投資專家，不過，可以談的是中信金控旗下的投信、證券、保險投資團隊過去幾個月都持續加碼台股，短期欲小不易。他也看好台灣今年經濟成長，他分析，台灣去年經濟成長率1％主要是出口不好，但今年庫存已清差不多、預估今年成長會比去年好，過去幾個月海外債的投資會透過ETF，陸續有加碼，但比重不到5％。

陳佳文指出，據中信金首席經濟學家林建甫的估計，今年第三季美才有機會降息，因為通膨還在2％以上，降息幅度也不太大，3碼左右，這樣的改變幅度不大，對銀行衝擊還好，對保險避險成本降很多，債券評價利益上來，但美元貶值會有匯兌損失，降息對壽險好一點，降息幅度不大對銀行還好。