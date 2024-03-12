在轉投資代銷、建案之後，印刷版材廠太普高（3284）2022年轉虧為盈，2023年持續獲利，每股稅後盈餘0.76元，比前一年的0.46元，年增65.22％，與建商合建分售的建案「水見晴」，可望今年完工入帳，持續貢獻營收，在本業不再是負擔，轉投資的上嘉行銷公司、和逸建設等業外收益明顯發酵之後，今年可望有亮麗的表現。
太普高董事長呂金發12日表示，在新團隊從2020年底接手之後，2022年和2023年總算連續2年都有盈餘，太普高今年在本業追求損益兩平、轉投資的上嘉行銷公司、和逸建設等業外收益，可望陸續發酵等三大面向之下，今年可望再繳出亮麗成績單。
他說，由子公司上嘉行銷公司代銷的嘉義科技城，65億的總銷建案，已經完銷，佣金收入大約在總銷金額的2.5％到3％之間，可望從今年開始，根據嘉義科技城的工程進度，分批入帳。
上嘉行銷今年除了代銷九份子部份餘屋之外，也將接下泰嘉開發九份子第十期、以及另一個建案，總銷逾90億元，作為未來的業外營收來源。
與建商合建分售、位於高雄瑞隆段、總銷約4億元的「水見晴」，預定今年的年中，依比例入帳，貢獻營收，呂金發表示，至於持股約17.25％的和逸建設，另有投資興建水晴川、璞日、以及七賢案等，都是未來業外營收的主力。
呂金發指出，太普高轉資20％的安平星鑽這個大型地上權案，開發案的環評正由台南市政府進行中，今年有機會進入實質開發階段，此案屬於長期投資，希望能為太普高帶來穩定的現金流。
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