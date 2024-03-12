AI應用引領全球經濟浪潮，台灣也積極發展AI產業，但AI對於電力需求卻是「怪獸級」，工商協進會理事長吳東亮12日表示，政府單位應該已經注意到這個問題，應該要找專家估算，AI產業會吃掉多少電，電力配置要如何調整，這是必須面對的議題。

工商協進會12日和日本九州經濟連合會聯合舉辦經貿論壇，會前接受聯訪時，針對特斯拉執行長馬斯克日前示警，電力能源對於AI研發的限制，到2025年就將沒有足夠的電力，吳東亮表示，AI已經有很多企業在使用，連台新銀行都在研究是否設立「台新腦」，而任何一個新技術出來，都會對電力有需求。

吳東亮認為，政府有關單位應該也有注意到這個議題，建議要找專家好好估算，AI產業的發展會吃掉多少電，電力配置應如何調整，需要專家來檢討，也是台灣需要面對的議題。

而新國會即將處理核電廠延役問題，對於核能延役是否能夠緩解產業發展時增長的電力需求，吳東亮表示，能源轉型問題，如何使用多元能源，應該要回歸科學面，讓專家來評估，要少一點政治口水。他還說，台積電會前往九州設廠，是看中水力、核能等能源優勢，日本的作法可以給台灣作為參考。

吳東亮也特別提到，台積電到九州設廠，帶動很多供應鏈，台新也前往設立支行，日本這幾年經濟發展很好，台新2016年就在東京設立分行，是第一家台灣金融機構到東京社分行，台新看到機會，也順應這個勢頭，高科技廠到九州設廠，我們金融業也跟著去服務客戶。