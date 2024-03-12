AI應用引領全球經濟浪潮，台灣也積極發展AI產業，但AI對於電力需求卻是「怪獸級」，工商協進會理事長吳東亮12日表示，政府單位應該已經注意到這個問題，應該要找專家估算，AI產業會吃掉多少電，電力配置要如何調整，這是必須面對的議題。
工商協進會12日和日本九州經濟連合會聯合舉辦經貿論壇，會前接受聯訪時，針對特斯拉執行長馬斯克日前示警，電力能源對於AI研發的限制，到2025年就將沒有足夠的電力，吳東亮表示，AI已經有很多企業在使用，連台新銀行都在研究是否設立「台新腦」，而任何一個新技術出來，都會對電力有需求。
吳東亮認為，政府有關單位應該也有注意到這個議題，建議要找專家好好估算，AI產業的發展會吃掉多少電，電力配置應如何調整，需要專家來檢討，也是台灣需要面對的議題。
而新國會即將處理核電廠延役問題，對於核能延役是否能夠緩解產業發展時增長的電力需求，吳東亮表示，能源轉型問題，如何使用多元能源，應該要回歸科學面，讓專家來評估，要少一點政治口水。他還說，台積電會前往九州設廠，是看中水力、核能等能源優勢，日本的作法可以給台灣作為參考。
吳東亮也特別提到，台積電到九州設廠，帶動很多供應鏈，台新也前往設立支行，日本這幾年經濟發展很好，台新2016年就在東京設立分行，是第一家台灣金融機構到東京社分行，台新看到機會，也順應這個勢頭，高科技廠到九州設廠，我們金融業也跟著去服務客戶。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：