近期台灣車價居高不下再度成為討論議題，車輛公會今日再度發出聲明指出，車價中不論國產車或進口車，都包含關稅、貨物稅、營業稅，但在進口車賦稅中，其實是以貨物稅最重，其次才是關稅，就短期稅制來說，重申應以負擔更重、對產業影響較小的貨物稅改革為優先。

車輛公會說明，車輛相關稅賦中，進口整車關稅稅率17.5％、國產車零件進口關稅平均也約10％～15％（引擎關稅為17.5％）；至於貨物稅及營業稅，進口車和國產車都是依據引擎排氣量不同課徵25％（2000 c.c.以下）及30％（2000 c.c.以上）貨物稅、及5％的營業稅，若是300萬元以上的高價車，則再課徵10％特種貨物稅（奢侈稅）。

因此，車輛公會認為，一直以來不斷有立法委員或民眾質疑車價過高，而呼籲調降整車進口關稅，但在進口車稅賦中，最重的其實是貨物稅，其次才是關稅。以公會觀點，若調降進口關稅稅率，進口車得利遠大於國產車，進口車將進一步取代國產車，在台灣汽車市場規模小的不利條件下，形同讓進口車挾其規模絕對優勢進入，對國產車整車及零組件業者以及背後約30萬家庭的生計帶來巨大衝擊，造成社會動盪；而且假使國內不再有國產車，未來進口車價格無以制衡，民眾未必真能得利，政府須慎重權衡得失。

再從台灣整體產業利益來看，車輛公會認為，汽車工業為工業的火車頭，一輛汽車由眾多零組件構成，產業鏈相當龐大，牽動相關產業非常廣，如鋼鐵、石化、橡膠、機械、電機電子等，汽車產業的技術發展，可帶動其他眾多產業的轉型升級，以智慧電動車為例，其中包括許多科技產業新技術與新產品的運用，汽車電子成為許多高科技廠商積極發展的新藍海，正可發揮台灣ICT產業優勢，另外，在自動化設備、精密加工及新材料等重要產業領域，亦是如此。

因此，車輛公會分析，保持台灣在地汽車工業的合理生存空間，對於台灣整體產業將帶來重要貢獻，反之，若台灣汽車產業出現空洞化危機，便將為在地工業發展帶來影響深遠的不利發展。

再從消極面來看，車輛公會表示，台灣正申請準備加入CPTPP，未來加入CPTPP後，將依照CPTPP談判的期程降税，如果台灣自願提早降低整車及零件關稅，政府不但將失去談判CPTPP的協商籌碼、造成其他產業不利影響，以及額外減少稅收，甚至可能造成汽車產業瞬間崩塌出現失業潮的社會問題。

因此，車輛公會建議就短期稅制來說，應以負擔更重、對產業影響較小的貨物稅改革為優先，尤其淨零碳排是未來國家要走的方向，政府政策上應透過貨物稅條例的修正調整，引導國內車輛業者朝向電動車或氫能車等新能源車發展，以實現運具電動化的政策目標。

長期來說，則由產業界與政府共同思考提出完整而前瞻的車輛產業發展政策，帶動國內車輛產業與ICT電子產業優勢結合，建構出完整的智慧電動車產業供應鏈，並同步朝向國際市場發展。

車輛公會指出，將持續積極配合政府共同推動未來車輛產業的各項政策，協助產業轉型升級，在車輛電動化、智慧化等方面營造有利的發展環境，提升整個產業的附加價值等，在挑戰與機遇並存的環境下，走出一條創新的道路。