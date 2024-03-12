17LIVE集團和mm2亞洲公司簽署合作備忘錄，將共同強化、擴展東南亞地區的娛樂服務和內容製作能力。此外，17LIVE計劃在東南亞區投資娛樂內容開發，為直播主帶來最大化價值與效益。

此次合作涵蓋17LIVE與mm2在娛樂相關產品、電影行銷、直播主與mm2電影製作項目的合作，以17LIVE自有IP虛擬主播做為內容的動畫長片等。雙方在各種方式上展開合作，不限於成立一個合資業務單位。

17LIVE集團董事長兼全球執行長潘杰賢表示，17LIVE作為首家在新加坡上市的直播平台企業，mm2也是首家在新交所上市的當地電影製作公司，兩者合作將讓17LIVE在新加坡、馬來西亞與東南亞等地區加速成長，同時讓平台直播主有更多曝光機會，接觸更多來自東南亞區的用戶。

mm2亞洲執行長章能容指出，17LIVE是北亞區純直播平台的領導品牌之一，在台灣與日本具領先地位，加上虛擬主播（V-Liver）的專業技術，有助擴大mm2的受眾基礎，並將透過17LIVE的平台和技術創造更多互動性內容，擴展媒體服務。

mm2是在東南亞地區領先的媒體娛樂公司，將讓17LIVE和mm2規劃的影視製作項目有更多密切合作，並讓直播主的回饋獎勵機制更具吸引力，幫助直播主在接下來的影視專案有更多曝光機會。

同時，mm2也能接觸17LIVE的全球特色主播人才庫，發掘更多娛樂潛力新秀，17LIVE直播主也能夠與更多觀眾互動。

17LIVE和mm2將尋找在東南亞的娛樂內容投資項目，此合作將擴張17LIVE觸角，在日本與台灣以外地區舉辦大型品牌線下活動。這類活動在日本與台灣已吸引數十萬參與者，達到行銷綜效。