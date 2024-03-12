高雄市房屋市場調查協會12日中午公布高雄三二九檔期，總銷約712.7億元，比去年的859.8億元，年減17.11％，戶數也從去年的6,010戶減至4,743戶，減約21.08％，主要是因為今年大型建案，加上清景麟350億元建案延後進場所致，不過，三二九檔期量縮，並不代表市場銷售欠佳，因為高雄房市溫度仍高，房價也比前2年上漲至少20％。
高雄市房屋市場調查協會理事長吳曜廷指出，根據該協會的資料顯示，今年高雄三二九建案檔期，包括11個成屋、23個大樓預售、以及13個透天建案，總共有47個建案在三二九檔期進場。
他說，這些建案總銷共約712.7億元，比去年的859.8億元，年減17.11％，戶數4,743戶，也比去年的6,010戶，少了1,267戶，減約21.08％。
不過，吳曜廷強調，今年三二九檔期總銷、戶數雙降，並不代表市場銷售欠佳、或是建商看壞後市，主要是，去年有2個共200億元的大案進場，而今年的檔期大型建案極少，而原本規劃今年三二九進場的清景麟建築團隊350億元、2,300戶的金銀島案，延後進場。
他說，高雄房市目前仍是熱絡的，光是統計各行政區上周各建案的來人和成交數，都是處於中高標，光是上周，就成交245戶，此外，近期有關橋頭、楠梓的北高雄建案，買方結構，將近70％不是高雄在地人。
吳曜廷表示，目前的高雄房市還有另一趨勢，就是中小型建商在成本難以掌控之下，傾向成屋銷售，「晚點賣，還可以賣得更好價格」，採取預售的建案，則大都屬於案量多、戶數多的大型建商。
他估算，由於自住與投資客需求增，高雄建案目前的售價，大概比2年前的價格，上漲20％到25％，市場仍以小宅為主。
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