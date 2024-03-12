【時報記者葉時安台北報導】外貿協會每年均籌組2至3個貿訪團前往非洲大陸重點國家拓銷，外貿協會今年8月將帶領台灣企業前往開拓非洲南撒哈拉市場，計畫於113年8月10日至8月25日籌組「2024年非洲南撒哈拉貿易訪問團」，前往肯亞、坦尚尼亞、馬達加斯加及史瓦帝尼拓銷。安排拜訪南撒哈拉主要經濟體、新興市場及我國於非洲邦交國，並針對參團業者產品客製化邀請買主參與一對一洽談會，另將安排拜會當地大型企業與市場考察，實地與當地業者互動交流，建立品牌形象。

該貿訪團赴訪四國中，肯亞為東非第一大經濟體，更是東非經貿重要的門戶，而肯亞政府的「四大發展目標(Big 4)」強化發展製造業、醫療業、建築業及農業等四大產業，促進國家整體經濟活絡；坦尚尼亞是非洲經濟成長最快的國家之一，自2000年以來國內生產毛額年成長率接近7%，傲視非洲群雄，各種產品需求旺盛；史瓦帝尼為我國非洲唯一友邦，關係密切，且台史產業互補，雙方簽定「台史經濟合作協定(ECA)」，為我業者赴史投資創造利基；馬達加斯加為非洲第一大島暨世界第四大島，近四年經濟成長率平均4.7%，且與我國產業互補，為許多台灣業者好奇的新興市場，貿協創立逾50年來首度率團前往，帶領業者揭露馬國神秘面紗，為拓銷非洲展開新篇章。