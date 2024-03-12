【時報記者莊丙農台北報導】Gogolook走著瞧-創(6902)今天召開法人說明會，該公司2023年海外營收已正式超越台灣，加上今年泰國可望超越台灣成為公司最大的市場；因此，為加速佈局東南亞市場中政府與企業端的合作，決定將以台北與曼谷雙總部方式營運。此外，在注重投資效率下，追求持續的營收成長與獲利成長，今年目標獲利倍數成長。
Gogolook共同創辦人暨董事長鄭勝丰表示，今年有兩大策略重心，一是在MAU（月活躍用戶）的增長，尤其是Whoscall以泰國為首的東南亞地區。執行長郭建甫和營運長Manwoo Joo預計在未來一季就會移居曼谷、坐鎮新總部，以行動來展現對東南亞市場的重視，並搭配泰國在地新任營運副總的加入，盡全力深根當地來打亞洲盃。
其次，是投入更多資源在成長潛力高的新服務，如袋鼠金融和企業端服務，以及期待孵化出更多創新服務。去年上市以及開始獲利讓這兩項策略有更好的起點，上市後較能吸引高階與國際人才，並同時取得新的資金，開始獲利之後現金流也能逐步累積。因此，在現金充足下，除了關注當下的營收與獲利之外，更有空間進行可提升競爭力與創造長期價值的策略佈局，例如投資在人才、品牌或是新市場、新服務等，對於Gogolook的長期發展更有信心。
Gogolook的旗艦個人數位防詐APP Whoscall，從去年第4季持續到今年以來，在行銷策略有效發揮下，目前全球月活躍用戶數已超過1,700萬，今年Whoscall在泰國的月活躍用戶數（MAU）也可望超越台灣。將持續推進與政府和大型企業的合作，同時研發新服務，藉此提升用戶數與訂閱用戶數，將有助推動數位廣告與APP訂閱服務營收長期增長。袋鼠金融Roo.Cash今年起則著重在產品驅動成長的策略，藉由生態系的成長飛輪降低對於行銷投入的依賴，並透過多元渠道與創新功能提升獲客效率及增加用戶黏著度。企業端服務目前營收佔比不高，涵蓋在信任雲服務營收下，今年將更積極佈局，跨入更多的企業防詐應用領域以提供更完整的防詐解決方案，同時拓展海外市場。
該公司2023年營業淨利0.2億元，由於美元走強導致匯損，全年歸屬母公司淨利為0.05億元，每股盈餘0.16元。
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