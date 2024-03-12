【時報-台北電】好樂迪(9943)公布去年財務報告，營業收入27.71億元，稅前淨利8.83億元，本期淨利7.45億元，歸屬於母公司業主淨利7.45億元，基本每股盈餘8.81元。

董事會決議分派去年現金股利為每股5.2元。

訂6月19日召開股東會，地點位於台北市東興路61號1樓(遠見領袖中心)。（編輯：邱致馨）

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