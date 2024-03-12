日本福島第一核電廠事故發生後已經過13年，中國與韓國等7個國家或地區仍對日本食品持續實施進口限制。2023年該核電廠開始進行核處理水排海行動，遭到中國強烈反對，中方遂全面暫停進口日本水產。日本政府近期雖在各式會談輪番呼籲中國撤銷限制，但此事仍受各國政治判斷左右，談判進展艱難。

放射性物質外洩事故後一度有55個國家或地區推出針對日本食品的進口限制，但隨著2023年8月歐盟開放禁令後，管制措施已逐漸鬆綁。目前繼續採行限制的7地分別為中國大陸、香港、澳門、韓國、台灣、俄羅斯與法屬波利尼西亞。

據日媒共同通信社報導，日本政府以安全性已獲證實為由，呼籲各方基於科學依據撤銷進口限制。共同社引用政府相關人士說法稱：「剩餘討論已不屬於科學的範疇。若非政界高層決策，此事或許不會再有進展」。

中國是日本目前農林水產和食品的最大出口對象。除新潟縣生產的米，中國眼下已經禁止其他10縣市所有食品輸入，而處理水排海後，中方又全面暫停進口水產品，對日本的水產業界造成巨大打擊。

農林水產省數據顯示，2023年農林水產品與食品出口總額為1.45兆日圓（約新台幣3100億），連續11年創新高。其中以對中出口額占比最高，佔2376億日圓，為整體出口額近兩成。不過，水產品暫停進口措施導致冷凍扇貝等出口額下滑，整體增速也因此有所放緩。

農相坂本哲志表示，官方目標為2030年前將年度出口額提高5兆日圓，為此開拓新的出口地區已成當務之急。