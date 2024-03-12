【時報-台北電】全訊(5222)擬配息4元，113年3月27日除息，最後過戶日3月28日，停止過戶期間3月29日至4月2日，除息基準日4月2日，現金股利發放日4月24日。(編輯：廖小蕎)

台股本周再戰季線 市場回歸基本面 聚焦投信季底作帳
《台北股市》雙龍搶珠戲碼喊卡 外資上周偏愛金融 狂掃貨「新娘」
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