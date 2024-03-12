【時報記者王逸芯台北報導】健喬(4114)今(12)日董事會通過2023年財務報表，全年合併營收為51.40億，較2022年的43.86億增長了17.2%，歸屬母公司業主淨利為5.94億，相較2022年扣除土地出售利益後的淨利5.56億，仍有6.8%的增長成績。2023年營運表現亮眼，每股盈餘(EPS)1.61元，會中並決議配發股票股利1元及現金股利0.6元。
健喬表示，公司透過自身成長、策略聯盟以及持續購併三大成長動能，不斷推動營收增長，即使在2022年高基期的情況下，2023全年合併營收仍然實現了兩位數的年度成長。高速增長的營業規模也反映在費用控制上，全年合併營業費用率為29%，較前年同期的31%下降了兩個百分點，營業綜效帶來的營業費用率下降已經形成明顯的趨勢。健喬營業費用率的下降反映在營業利潤的增長上，2023全年的營業利潤來到了6.15億，年成長率35.8%，創下歷年營業淨利的新高數字。
展望未來，健喬仍將秉持銷售最大化以及生產最大化的策略方向，持續展現與其他傳統學名藥廠不同的盈利增長格局。
健喬表示，由於藥業的開發時程遠比其他行業為長，而相對產品生命週期也長，健喬的核心商品都早已超過十年的生命週期，依舊維持市場主導地位。由於公司的投資回收著眼於長期利益，因此，健喬的配股政策一直本著平衡股利的政策，以提供長期持有的股東穩定的回報。考量公司目前仍處於營運成長階段，董事會決議配發股利1.6元(1元股票及0.6元現金)，一旦未來營運狀況步入成熟期，將逐步提高現金配發比重。
另外，健喬2月營收達2.88億，較去年同期3.47億減少17%；累計前二月營收8.69億較去年同期7.69億成長13%。二月適逢春節假期，出貨天數僅有十五天，因此出現年營收減少的情形，目前國內外流感及新冠確診數仍在增加，呼吸道藥品需求強勁，以及代理藥品成長顯著，盈利增長趨勢持續，接下來數月營運表現仍將樂觀可期。
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