【時報-台北電】證交所公告今日單一證券鉅額成交，股票名稱：
1.上曜(1316)：每股成交價25.05元，成交量240萬股，成交金額6012萬元。
2.八貫(1342)：每股成交價137元，成交量50萬股，成交金額6850萬元。
3.新纖(1409)：每股成交價16.15元，成交量60萬股，成交金額969萬元。
4.新纖(1409)：每股成交價16.1元，成交量60萬股，成交金額966萬元。
5.台達電(2308)：每股成交價316.38元，成交量5萬5000股，成交金額1740萬900元。
6.鴻海(2317)：每股成交價120元，成交量91萬8000股，成交金額1億1016萬元。
7.台積電(2330)：每股成交價806.05元，成交量2萬2000股，成交金額1773萬3100元。
8.台積電(2330)：每股成交價771.41元，成交量5萬490股，成交金額3894萬8491元。
9.台積電(2330)：每股成交價769.5元，成交量12萬3000股，成交金額9464萬8500元。
10.台積電(2330)：每股成交價769.2元，成交量26萬2935股，成交金額2億224萬9602元。
11.台積電(2330)：每股成交價769.18元，成交量11萬9665股，成交金額9204萬3925元。
12.台積電(2330)：每股成交價769.17元，成交量6萬4400股，成交金額4953萬4548元。
13.台積電(2330)：每股成交價762.55元，成交量2萬6166股，成交金額1995萬2883元。
14.台積電(2330)：每股成交價762.54元，成交量5萬6780股，成交金額4329萬7021元。
15.台積電(2330)：每股成交價762.53元，成交量25萬6240股，成交金額1億9539萬687元。
16.台積電(2330)：每股成交價762.52元，成交量12萬7760股，成交金額9741萬9555元。
17.台積電(2330)：每股成交價762.51元，成交量4萬5220股，成交金額3448萬702元。
18.台積電(2330)：每股成交價762.5元，成交量13萬834股，成交金額9976萬925元。
19.台積電(2330)：每股成交價759.5元，成交量2萬7000股，成交金額2050萬6500元。
20.台積電(2330)：每股成交價758.5元，成交量7萬5000股，成交金額5688萬7500元。
21.台積電(2330)：每股成交價757元，成交量252萬股，成交金額19億764萬元。
22.台積電(2330)：每股成交價756.5元，成交量10萬股，成交金額7565萬元。
23.致茂(2360)：每股成交價264.67元，成交量7萬9000股，成交金額2090萬8930元。
24.研華(2395)：每股成交價404.5元，成交量5萬股，成交金額2022萬5000元。
25.聯發科(2454)：每股成交價1212.02元，成交量23萬7000股，成交金額2億8724萬8740元。
26.聯發科(2454)：每股成交價1211.33元，成交量1萬5600股，成交金額1889萬6748元。
27.聯發科(2454)：每股成交價1211.3元，成交量2萬400股，成交金額2471萬520元。
28.聯發科(2454)：每股成交價1210.6元，成交量23萬5000股，成交金額2億8449萬1000元。
29.富邦金(2881)：每股成交價69.52元，成交量94萬股，成交金額6534萬8800元。
30.富邦金(2881)：每股成交價69.5元，成交量105萬8000股，成交金額7353萬1000元。
31.元大金(2885)：每股成交價28.81元，成交量52萬8000股，成交金額1521萬1680元。
32.元大金(2885)：每股成交價28.79元，成交量197萬股，成交金額5671萬6300元。
33.元大金(2885)：每股成交價28.78元，成交量118萬7000股，成交金額3416萬1860元。
34.元大金(2885)：每股成交價28.77元，成交量77萬4000股，成交金額2226萬7980元。
35.兆豐金(2886)：每股成交價39.93元，成交量40萬股，成交金額1597萬2000元。
36.兆豐金(2886)：每股成交價39.92元，成交量51萬8000股，成交金額2067萬8560元。
37.中信金(2891)：每股成交價30.33元，成交量442萬2000股，成交金額1億3411萬9260元。
38.第一金(2892)：每股成交價27.07元，成交量123萬股，成交金額3329萬6100元。
39.第一金(2892)：每股成交價27.05元，成交量177萬股，成交金額4787萬8500元。
40.統一超(2912)：每股成交價269.75元，成交量16萬4000股，成交金額4423萬9000元。
41.統一超(2912)：每股成交價268.02元，成交量11萬8000股，成交金額3162萬6360元。
42.統一超(2912)：每股成交價267.98元，成交量6萬1000股，成交金額1634萬6780元。
43.瑞鼎(3592)：每股成交價417元，成交量4萬2000股，成交金額1751萬4000元。
44.大台北(9908)：每股成交價29.15元，成交量238萬2564股，成交金額6945萬1741元。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：