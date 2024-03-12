【時報-台北電】證交所公告今日單一證券鉅額成交，股票名稱：

1.上曜(1316)：每股成交價25.05元，成交量240萬股，成交金額6012萬元。

2.八貫(1342)：每股成交價137元，成交量50萬股，成交金額6850萬元。

3.新纖(1409)：每股成交價16.15元，成交量60萬股，成交金額969萬元。

4.新纖(1409)：每股成交價16.1元，成交量60萬股，成交金額966萬元。

5.台達電(2308)：每股成交價316.38元，成交量5萬5000股，成交金額1740萬900元。

6.鴻海(2317)：每股成交價120元，成交量91萬8000股，成交金額1億1016萬元。

7.台積電(2330)：每股成交價806.05元，成交量2萬2000股，成交金額1773萬3100元。

8.台積電(2330)：每股成交價771.41元，成交量5萬490股，成交金額3894萬8491元。

9.台積電(2330)：每股成交價769.5元，成交量12萬3000股，成交金額9464萬8500元。

10.台積電(2330)：每股成交價769.2元，成交量26萬2935股，成交金額2億224萬9602元。

11.台積電(2330)：每股成交價769.18元，成交量11萬9665股，成交金額9204萬3925元。

12.台積電(2330)：每股成交價769.17元，成交量6萬4400股，成交金額4953萬4548元。

13.台積電(2330)：每股成交價762.55元，成交量2萬6166股，成交金額1995萬2883元。

14.台積電(2330)：每股成交價762.54元，成交量5萬6780股，成交金額4329萬7021元。

15.台積電(2330)：每股成交價762.53元，成交量25萬6240股，成交金額1億9539萬687元。

16.台積電(2330)：每股成交價762.52元，成交量12萬7760股，成交金額9741萬9555元。

17.台積電(2330)：每股成交價762.51元，成交量4萬5220股，成交金額3448萬702元。

18.台積電(2330)：每股成交價762.5元，成交量13萬834股，成交金額9976萬925元。

19.台積電(2330)：每股成交價759.5元，成交量2萬7000股，成交金額2050萬6500元。

20.台積電(2330)：每股成交價758.5元，成交量7萬5000股，成交金額5688萬7500元。

21.台積電(2330)：每股成交價757元，成交量252萬股，成交金額19億764萬元。

22.台積電(2330)：每股成交價756.5元，成交量10萬股，成交金額7565萬元。

23.致茂(2360)：每股成交價264.67元，成交量7萬9000股，成交金額2090萬8930元。

24.研華(2395)：每股成交價404.5元，成交量5萬股，成交金額2022萬5000元。

25.聯發科(2454)：每股成交價1212.02元，成交量23萬7000股，成交金額2億8724萬8740元。

26.聯發科(2454)：每股成交價1211.33元，成交量1萬5600股，成交金額1889萬6748元。

27.聯發科(2454)：每股成交價1211.3元，成交量2萬400股，成交金額2471萬520元。

28.聯發科(2454)：每股成交價1210.6元，成交量23萬5000股，成交金額2億8449萬1000元。

29.富邦金(2881)：每股成交價69.52元，成交量94萬股，成交金額6534萬8800元。

30.富邦金(2881)：每股成交價69.5元，成交量105萬8000股，成交金額7353萬1000元。

31.元大金(2885)：每股成交價28.81元，成交量52萬8000股，成交金額1521萬1680元。

32.元大金(2885)：每股成交價28.79元，成交量197萬股，成交金額5671萬6300元。

33.元大金(2885)：每股成交價28.78元，成交量118萬7000股，成交金額3416萬1860元。

34.元大金(2885)：每股成交價28.77元，成交量77萬4000股，成交金額2226萬7980元。

35.兆豐金(2886)：每股成交價39.93元，成交量40萬股，成交金額1597萬2000元。

36.兆豐金(2886)：每股成交價39.92元，成交量51萬8000股，成交金額2067萬8560元。

37.中信金(2891)：每股成交價30.33元，成交量442萬2000股，成交金額1億3411萬9260元。

38.第一金(2892)：每股成交價27.07元，成交量123萬股，成交金額3329萬6100元。

39.第一金(2892)：每股成交價27.05元，成交量177萬股，成交金額4787萬8500元。

40.統一超(2912)：每股成交價269.75元，成交量16萬4000股，成交金額4423萬9000元。

41.統一超(2912)：每股成交價268.02元，成交量11萬8000股，成交金額3162萬6360元。

42.統一超(2912)：每股成交價267.98元，成交量6萬1000股，成交金額1634萬6780元。

43.瑞鼎(3592)：每股成交價417元，成交量4萬2000股，成交金額1751萬4000元。

44.大台北(9908)：每股成交價29.15元，成交量238萬2564股，成交金額6945萬1741元。

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