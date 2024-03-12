【時報編譯張朝欽綜合外電報導】在強勁企業獲利資料支撐下，歐股周二早盤穩健走高；同時之間，投資人關注今日稍晚即將公布的美國二月消費者通膨(CPI)數據，以尋找更多線索，判斷聯準會的降息軌跡。
周二泛歐Stoxx 600指數早盤升1.9點或0.38%，為503.39點，又逼近上周創下的盤中歷史高點。
由於中東地緣政治的緊張局勢，繼續引發供應的擔憂，原油價格上漲，油氣股漲近1%。
美國二月份CPI數據即將於今日台北時間晚間8點30分公布，該報告可能提供聯準會今年首次降息時間點的線索。
美國二月份CPI數據即將於今日台北時間晚間8點30分公布，該報告可能提供聯準會今年首次降息時間點的線索。
德國公布二月CPI為年增2.5%，低於一月的2.9%。
在企業財報方面，義大利的忠意保險(Generali)公布2023年最佳獲利表現，股價隨後上漲1%。
在企業財報方面，義大利的忠意保險(Generali)公布2023年最佳獲利表現，股價隨後上漲1%。
在法蘭克福股市上市的甲骨文，股價上漲5.6%；稍早該美國公司公布上季獲利超出預期，並且預定將與AI晶片巨頭輝達(Nvidia)發表聯合聲明。
保時捷宣布，因專注推出四款新車，預計今年獲利率將下滑，隨後股價跌2%。歐洲的汽車股指數也跌0.3%。
#CPI #歐股 #泛歐Stoxx600
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