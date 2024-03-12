【時報-台北電】矽力*-KY(6415)112年合併營收154億2733萬5千元，稅前淨利6億2223萬元，本期淨利6億3705萬元，歸屬於母公司業主淨利7億4600萬4千元，基本每股盈餘1.96元。
董事會決議112年配息1.96元。113年3月28日除息，最後過戶日3月31日，停止過戶期間4月1日至5日，除息基準日4月5日，現金股利發放日4月25日。
113年5月30日召開股東會，地點：升級會議中心-松江101館(台北市中山區松江路101號4樓)；股票停止過戶期間4月1日至5月30日。
3月13日受邀參加JP Morgan所舉辦之海外法人說明會，屆時說明已公開發布之財務數字、經營績效等相關資訊。(編輯：廖小蕎)
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