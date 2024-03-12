【時報-台北電】中華(2204)公布去年財務報告，營業收入385.06億元，稅前淨利68.14億元，本期淨利59.24億元，歸屬於母公司業主淨利56.52億元，基本每股盈餘10.36元。

董事會決議配發去年現金股利為每股6元，除息交易日為7月18日，最後過戶日為7月19日，停止過戶期間為7月22日~26日，除息基準日為7月26日，現金股利發放日為8月21日。

訂5月31日召開股東會，地點位於新北市新店區中興路三段三號一樓圓頂劇場。（編輯：邱致馨）

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