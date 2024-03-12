【時報記者莊丙農台北報導】中菲行(5609)公布2023年財報，全年營收220.42億元，稅後淨利10.23億元，每股盈餘為7.24元，分別年減46.5％、59.7％及61.3％。董事會通過盈餘分配議案，每股將分配現金股利6元，以今天收盤價89.1元計算，現金殖利率達6.7％。2022年受惠疫情紅利，中菲行營運創歷史新高，若排除運輸市場狀況特別異常的疫情期間，2023年度包括營收、稅後淨利及每股盈餘均大幅優於疫情前的2019年度，分別增加23.8％、153.6％及126.3％。

除了強化營業獲利能力，中菲行慎選優質客戶，2023年底的流動比率高達2.7，大幅優於同業一般水平，而年底現金47.8億元，相較於銀行借款1.8億元及股東權益或淨值59.4億元，呈現極為優異的流動性及償債能力，同時固定資產只佔股東權益或淨值9.2％，充分表現輕資產物流服務業者的靈活及彈性，而負債總額只佔總資產的33.1％， 顯示極為健康、穩健的財務結構。

中菲行導入了最新的資訊安全管理防護架構，確保資訊安全防護與數位轉型的發展能並駕齊驅，不斷改進管理及作業流程，以應對不斷變化的外部環境威脅，以虛擬數位平台發揮競爭力，透過資料庫，以雲端數據分析，深入瞭解客戶需求。針對外部面向客戶的線上服務，中菲行持續升級MyDimerco平台，透由POMS的導入，大幅延伸中菲行服務涵蓋範圍，由客戶的物流承攬服務，延伸到客戶與其供應商間的採購訂單協調、供應商績效管理、商品管理與物流成本分析等，提供了客戶強大的採購訂單管理平台，提升客戶對於中菲行服務的黏著度。