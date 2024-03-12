【時報-台北電】材料-KY(4763)公告董事會決議通過於5月30日召開股東常會，地點：台北市信義區基隆路一段176號 B2樓會議室。另董事會通過112年度合併財務報告案，全年營收110.25億元，稅前淨利61.36億，淨利52.22億，歸屬於母公司業主淨利51.75億元，基本每股盈餘62.52元。（編輯：柯婉琇）

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