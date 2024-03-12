【時報-台北電】正隆(1904)公告董事會通過112年合併財務報告，全年營收421.65億元，稅前淨利13.4億元，淨利9.32億元，歸屬於母公司業主淨利9.22億元，基本每股盈餘0.83元。此外，董事會決議於5月31日召開股東常會，地點：新北市板橋區民生路一段一號地下一樓（正隆麗池國際會議廳）。（編輯：柯婉琇）

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