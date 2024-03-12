【時報-台北電】神盾(6462)公布去年財務報告，營業收入38.48億元，稅前虧損10.83億元，本期虧損10.03億元，歸屬於母公司業主虧損7.21億元，基本每股虧損9.97元。

訂6月25日召開股東會，地點位於台北市內湖區堤頂大道一段327號2樓(莉蓮會館)。

因職務調整，新任技術長由林珩之接任，明(13)日起生效。（編輯：邱致馨）

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